"Шахтер" зимой сыграет с датскими, шведскими и чешскими командами
11:51, 15 декабря 2016Футбол
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Донецкая команда определилась с планом подготовки к весенней части сезона.
"Шахтер" запланировал на зиму несколько спаррингов / ФК "Шахтер"
Донецкий "Шахтер" в течение зимнего перерыва в чемпионате Украины примет участие в турнире Atlantic Cup 2017. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матчи пройдут в рамках второго тренировочного сбора "горняков", который пройдет с 25 января по 9 февраля. Соперниками донецкой команды по турниру могут стать датский "Орхус", шведский "Юргорден", "Эребру" и чешский "Яблонец".
Первый сбор "Шахтера" в испанской Ла-Манге (14-22 января) не будет предусматривать проведение товарищеских встреч.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтеру" предстоит провести 16 февраля в Испании, с местной "Сельтой" из Виго.
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