"Шахтер" зимой сыграет с датскими, шведскими и чешскими командами

Донецкий "Шахтер" в течение зимнего перерыва в чемпионате Украины примет участие в турнире Atlantic Cup 2017. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Матчи пройдут в рамках второго тренировочного сбора "горняков", который пройдет с 25 января по 9 февраля. Соперниками донецкой команды по турниру могут стать датский "Орхус", шведский "Юргорден", "Эребру" и чешский "Яблонец".

Первый сбор "Шахтера" в испанской Ла-Манге (14-22 января) не будет предусматривать проведение товарищеских встреч.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтеру" предстоит провести 16 февраля в Испании, с местной "Сельтой" из Виго.