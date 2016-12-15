АПЛ. "Челси", "Ливерпуль" и другие лидеры чемпионата Англии обошлись без потерь очков

Ни один из лидеров турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ) в сегодняшних матчах 16-го тура не потерял очки.

Лидер чемпионата лондонский "Челси" благодаря голу Сеска Фабрегаса и надежной игре вратаря Тибо Куртуа обыграл "Сандерленд". "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" также одержали "сухие" победы над оппонентами.

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Победу "МЮ" принес гол на последних минутах матча в исполнении Златана Ибрахимовича, который воспользовался дальней передачей от Поля Погба и с острого угла одним касанием переправил мяч мимо вратаря соперников.

Таким образом, единственной командой лидирующей группы АПЛ, которая не смогла выиграть в 16-м туре, стал лондонский "Арсенал". Вчера "канониры" уступили "Эвертону" со счетом 1:2.

Результаты матчей:

Сандерленд - Челси - 0:1 (0:1)

Гол: Фабрегас (40).

Миддлсбро - Ливерпуль - 0:3 (0:1)

Голы: Лаллана (29, 68), Ориги (60).

Манчестер Сити - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы: Сабалета (33), Давид Силва (86).

Тоттенхэм - Халл Сити - 3:0 (1:0)

Голы: Эриксен (14, 63), Ваньяма (73).

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)

Голы: Макартур (66) - Погба (45+1), Ибрахимович (88).

Положение команд в лидирующей группе:

1. Челси - 40;

2. Ливерпуль - 34;

3. Арсенал - 34;

4. Манчестер Сити - 33;

5. Тоттенхэм - 30;

6. Манчестер Юнайтед - 27.