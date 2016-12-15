АПЛ. "Челси", "Ливерпуль" и другие лидеры чемпионата Англии обошлись без потерь очков
Сегодня завершились матчи 16-го тура чемпионата английской Премьер-лиги.
Ни один из лидеров турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ) в сегодняшних матчах 16-го тура не потерял очки.
Лидер чемпионата лондонский "Челси" благодаря голу Сеска Фабрегаса и надежной игре вратаря Тибо Куртуа обыграл "Сандерленд". "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" также одержали "сухие" победы над оппонентами.
Кроме того, "Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Победу "МЮ" принес гол на последних минутах матча в исполнении Златана Ибрахимовича, который воспользовался дальней передачей от Поля Погба и с острого угла одним касанием переправил мяч мимо вратаря соперников.
Таким образом, единственной командой лидирующей группы АПЛ, которая не смогла выиграть в 16-м туре, стал лондонский "Арсенал". Вчера "канониры" уступили "Эвертону" со счетом 1:2.
Результаты матчей:
Сандерленд - Челси - 0:1 (0:1)
Гол: Фабрегас (40).
Миддлсбро - Ливерпуль - 0:3 (0:1)
Голы: Лаллана (29, 68), Ориги (60).
Манчестер Сити - Уотфорд - 2:0 (1:0)
Голы: Сабалета (33), Давид Силва (86).
Тоттенхэм - Халл Сити - 3:0 (1:0)
Голы: Эриксен (14, 63), Ваньяма (73).
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)
Голы: Макартур (66) - Погба (45+1), Ибрахимович (88).
Положение команд в лидирующей группе:
1. Челси - 40;
2. Ливерпуль - 34;
3. Арсенал - 34;
4. Манчестер Сити - 33;
5. Тоттенхэм - 30;
6. Манчестер Юнайтед - 27.