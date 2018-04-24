Без повода для оптимизма: резюме осенней части сезона Премьер-лиги

Позавчерашним суперматчем между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" завершилась осенняя часть сезона в украинской Премьер-лиге. Формально до конца первого этапа чемпионата командам осталось сыграть по четыре матча, но эти поединки состоятся лишь весной. Кроме того, так сложилось исторически и климатически, что украинский сезон всегда делят на осенний и весенний периоды.

По итогам первого круга сезона, который завершился в середине октября, УНИАН обращал внимание на некоторые позитивные тенденции в чемпионате, которые в будущем могли бы подтолкнуть украинский футбол к движению вперед. Однако последующая часть Премьер-лиги вновь загнала в болельщиков уныние, в связи с чем в чемпионате был установлен новый антирекорд посещаемости. Причины этому просты - любители футбола не чувствуют, что клубы в них нуждаются, а потому ходят на стадионы все реже.

Разумеется, есть и другие факторы для слабой посещаемости. Пасмурная или морозная погода явно не способствует тому, чтобы фаны шли на стадион. К этому добавляется низкая зрелищность матчей - по сути яркая игра между "Динамо" и "Шахтером" на НСК "Олимпийский" стала одной из совсем немногих, когда зрителям не хотелось отрывать глаза от событий на поле. Вместе с тем, многие другие встречи между командами наполнены вязкой борьбой в центре поля и минимумом голевых моментов. Украинский футбол стал откровенно скучным способом проведения свободного времени.

"Шахтер" расставляет приоритеты

В условиях стагнирующего чемпионата донецкий "Шахтер" остается единственной командой, которая продолжает удерживать свой докризисный уровень. Главному тренеру "горняков" Пауло Фонсеке еще перед началом сезона поставили приоритетную задачу - после двух неудачных лет стать чемпионом Украины. Потому португалец, который пока еще не искушен в украинском футбольном "бизнесе", действительно не выделяет матчи УПЛ как менее значимые, чем поединки еврокубков. В результате, "Шахтер" в 18 матчах лишь два раза потерял очки, сыграв вничью с "Динамо" и "Олимпиком". Соответственно, отрыв донетчан от киевлян вырос до 13 очков - теперь даже его конкурентам приходится утверждать, что вопрос золотых медалей Премьер-лиги закрыт уже сегодня.

Однако сам Фонсека, несмотря на преимущество команды в турнирной таблице, продолжает считать чемпионат приоритетным для себя. Показательно: в последних матчах группового этапа Лиги Европы против "Коньяспора" и "Браги" он выпускал на поле экспериментальный состав, в то время, как в играх УПЛ - против "Карпат", "Днепра" или "Стали" - донетчане выходили в самом боевом виде. Вряд ли в этом плане что-то изменится и весной, потому можно допустить, что отрыв от "Динамо" в турнирной таблице скорее вырастет, чем сократится.

Ребров и "Динамо" проясняют интересы

Тем временем, киевское "Динамо", выигравшее два предыдущих чемпионата, в чемпионате Украины, после зимнего перерыва сосредоточится на борьбе за второе место с луганской "Зарей". В течение второго круга киевляне вроде бы вышли из пике, одержав четыре победы кряду, но после этого вновь потеряли "обязательные" очки в матче с "Ворсклой". Проигрышный поединок против "Шахтера", где команда Реброва действительно смотрелась очень неплохо, был справедлив не столько по игре, сколько по выступлению "Динамо" во всем сезоне. Если у кого-то оставались иллюзии, что киевляне могут побороться за чемпионский титул, то теперь их не уже нет.

Под вопросом и будущее в команде главного тренера Сергея Реброва. Далеко не факт, что замена наставника произойдет уже в ближайшие месяцы, но в целом тренерский вопрос в "Динамо" уже назревает - за последние три года Реброву удалось выжать максимум из команды, и наверняка ему будет гораздо интереснее столкнуться с новым вызовом, чем лепить новый коллектив из молодых украинских исполнителей и без возможности пригласить серьезных легионеров. В любом случае, наверняка в ближайшее время Ребров встретится с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, где стороны прояснят свои интересы. Вариантов развития событий всего два: или действующий тренер "Динамо" соглашается с новым форматом работы, который вряд ли предусматривает участие в весенних этапах еврокубков, или киевский клуб начнет публичные поиски нового специалиста. В частности, СМИ уже сообщают об интересе "Динамо" к Олегу Кононову и Александру Хацкевичу.

Усталость "Зари"

Первый круг чемпионата луганская "Заря" заканчивала в двойке лучших команд сезона, но ожидаемо не смогла удержаться на этих позициях. Ожидаемо, потому что кадровые ресурсы команды изначально были очень ограничены - если в сентябре-октябре игроки выжимали из себя максимум на футбольном поле, то уже в ноябре к ним пришла естественная усталость. Показательным в этом плане было противостояние "Зари" против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы - перед декабрьским матчем в Одессе наставник команды Юрий Вернидуб поменял сразу пять футболистов основного состава по сравнению с октябрьским матчем в Англии.

Разумеется, эти же проблемы отразились на "Заре" и в чемпионате Украины. Луганчане выдали сразу четыре матча без побед посреди второго круга, причем среди команд, отбиравших очки у "Зари", не было грандов, лишь "Черноморец", "Александрия", "Днепр" и "Карпаты". Однако, несмотря на неудачи, команда Юрия Вернидуба после 18 туров отстает от "Динамо" в турнирной таблице всего на три очка. А значит, после зимнего отдыха она вновь сможет ввязаться в борьбу за второе место в чемпионате. Если, конечно, у футболистов хватит сил и мотивации, ведь даже "бронза" станет для "Зари" хорошим достижением.

Угрожающее разделение

Как известно, накануне нынешнего сезона Премьер-лига впервые внесла радикальные изменения в формат проведения соревнований. Так, отныне чемпионат будет проходить в два этапа - после первого из них команды будут разбиты на две шестерки, которые в дальнейшем будут играть лишь в матчах между собой. За четыре тура до конца второго круга уже очевидно, что пять мест в первой шестерке займут "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Александия" и "Олимпик", а за последнюю вакансию в Топ-6 поборются "Черноморец" и полтавская "Ворскла".

Таким образом, первая шестерка чемпионата подарит болельщикам еще два матча между "Динамо" и "Шахтером", а также борьбу за места в еврокубках. При этом, будущее чемпионата в нижней части турнирной таблицы не выглядит столь же оптимистично. Вполне возможно, сразу несколько клубов до конца сезона получат санкции в виде снятия очков, а значит полноценной борьбы за выживание может и не быть. В результате, львиная доля матчей потеряет хоть какой-то турнирный смысл, а с ним и зрительскую привлекательность.

Впрочем, и это не самый худший сценарий. В ноябре в Федерации футбола Украины заявили о том, что на матч чемпионата между "Зиркой" и "Волынью" в букмекерских конторах были поставлены аномальные деньги - это говорит о том, что встреча могла носить договорной характер. На данный момент все еще можно утверждать, что Премьер-лига, в отличие от Первой лиги или молодежных чемпионатов, более-менее чиста от "странных" матчей, но именно разделение чемпионата на две части может стать одной из причин, по которой такие встречи появятся в УПЛ. Именно в условиях, когда болельщики особо за игроками не следят, турнирной мотивации нет, а в клубах проблемы с выплатами зарплаты, и появляются подобные тенденции.