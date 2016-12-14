"Динамо" выдвинуло инициативу закрепить за Шовковским 1-й номер

Киевское "Динамо" выдвинуло инициативу о закреплении первого номера за Александром Шовковским, сообщается в Twitter столичного клуба.

Болельщикам предлагается ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы инициативу закрепить навсегда за Александром Шовковским 1-й номер в нашей команде?"

Шовковский официально объявил об окончании карьеры 12 декабря, по окончании последнего матча "Динамо" в календарном 2016-м году против донецкого "Шахтера".

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Коренной киевлянин и воспитанник школы "Динамо" Шовковский провел в команде всю свою профессиональную карьеру - с 1993 по 2016 годы. Единственным исключением стали две игры за ЦСК ВСУ в 1993-м году.

Шовковский - 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины и 6-кратный обладатель Суперкубка Украины.