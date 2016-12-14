В финале клубного чемпионата мира по футболу впервые сыграет команда из Японии

Японская команда "Касима Антлерс" сенсационно обыграла в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу колумбийский "Атлетико Насьональ". Матч, прошедший в Осаке, завершился со счетом 3:0.

Голы за японскую команду забивали Шома Дои, Ясуси Эндо и Юма Сузуки. Примечательно, что перед тем, как в первом тайме игры при счете 0:0 назначить пенальти в ворота "Атлетико Насьональ", арбитр встречи Виктор Кашшаи запросил видеоповтор эпизода. Удар с точки реализовал Дои.

"Касима Антлерс" попала на клубный ЧМ-2016 в качестве победителя японской Джей-лиги. Ранее японские команды никогда не принимали участие в финале клубного чемпионата мира.

Второй полуфинал турнира состоится завтра в Йокогаме - мадридский "Реал" сыграет с мексиканской "Америкой". Финал турнира состоится 18 декабря также в Йокогаме.