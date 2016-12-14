Киевское "Динамо" зимой усилится форвардом "Александрии"
14:14, 14 декабря 2016Футбол
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Роман Яремчук после полугодичной аренды в команде Владимира Шарана возвращается в киевский клуб.
Яремчук возвращается в "Динамо" / fco.com.ua
Украинский форвард Роман Яремчук зимой вернется в киевское "Динамо" после того, как завершился срок действия его арендного соглашения с "Александрией". Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на газету "Команда".
Данную информацию подтвердил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. По его словам, нападающий возвращается в "Динамо", и ему нужно искать замену.
В октябре 21-летнего нападающего признавали лучшим футболистом месяца в чемпионате Украины. Прогресс игрока отмечал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Сам же Роман изъявлял желание выступать за "Динамо".
В текущем сезоне Яремчук забил пять мячей и отдал одну голевую передачу в 14-ти поединках "Александрии" в Премьер-лиге.
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