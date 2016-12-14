Киевское "Динамо" зимой усилится форвардом "Александрии"

Украинский форвард Роман Яремчук зимой вернется в киевское "Динамо" после того, как завершился срок действия его арендного соглашения с "Александрией". Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на газету "Команда".

Данную информацию подтвердил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. По его словам, нападающий возвращается в "Динамо", и ему нужно искать замену.

В октябре 21-летнего нападающего признавали лучшим футболистом месяца в чемпионате Украины. Прогресс игрока отмечал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Сам же Роман изъявлял желание выступать за "Динамо".

В текущем сезоне Яремчук забил пять мячей и отдал одну голевую передачу в 14-ти поединках "Александрии" в Премьер-лиге.