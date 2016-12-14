Итальянский "Торино" не будет подписывать в зимнее межсезонье динамовца Виду

Руководители «Торино» определились с кандидатом на усиление защитных порядков команды в зимнее межсезонье, сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на Football-italia.

Туринцы подпишут 26-летнего игрока «Наполи» Лоренцо Тонелли из «Наполи».

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Тонелли пеебрался в Неаполь за 10 млн евро летом из «Эмполи», но сначала травмировался, а затем уже не входил в планы Маурицио Сарри. В итоге квалифицированный защитник так и не дебютировал в новом клубе. Вместе с тем, его трансферная стоимость по-прежнему держится на уровне 8,5 млн евро.

Ранее СМИ сообщали о стойком интересе туринского клуба к защитнику киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагою Виде.