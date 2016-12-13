АПЛ. Лондонский "Арсенал" проиграл "Эвертону" и упустил шанс стать лидером чемпионата

Лондонский "Арсенал" проиграл "Эвертону" в матче 16-го тура чемпионата английской футбольной Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1.

На гол Алексиса Санчеса в первом тайме ливерпульская команда ответила точными ударами Шимуса Коулмэна и Эшли Уильямса.

Таким образом, после 16 туров чемпионата у "Арсенала" останется 34 очка. Завтра лондонцев в турнирной таблице сможет догнать "Ливерпуль", если победит "Миддлсбро".

Лидером чемпионата, вне зависимости от резутальтов тура останется лондонский "Челси", который набрал 37 очков. Завтра команда Антонио Конте проведет матч против аутсайдера чемпионата "Сандерленда".

Результаты матчей:

Эвертон - Арсенал - 2:1 (1:1)

Голы: Коулмэн (44), Уильямс (88) - Санчес (20).

Борнмут - Лестер - 1:0 (1:0)

Гол: Пью (34).