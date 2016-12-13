Лондонский "Челси" готов расстаться с тремя своими звездами

Лидер чемпионата английской Премьер-лиги лондонский "Челси" намерен в скором времени попрощаться с тремя своими футболистами, которые ранее определяли игру команды. Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на авторитетные английские и французские СМИ.

В частности, по сообщению The Times, клуб не намерен по окончанию сезона предлагать еще один контракт многолетнему капитану команды Джону Терри, который в нынешнем сезоне выпал из основного состава.

Тем не менее, отмечается, что в следующем сезоне 36-летний Терри может остаться в команде, заняв должность ассистента главного тренера Антонио Конте.

Кроме того, как сообщают France Football и The Guardian, уже нынешней зимой лондонцы могут попрощаться с двумя полузащитниками - нигерийцем Джоном Оби Микелем и бразильцем Оскаром.

В случае с Микелем, который ни разу в нынешнем сезоне не выходил футболке "Челси", речь идет об аренде. В услугах опытного футболиста может быть заинтересован французский "Марсель".

На Оскара претендует китайский клуб "Шанхай Теллэйс", который готов заплатить за игрока 60 миллионов фунтов. На вырученные деньги "Челси" может попробовать приобрести нидерландского защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка.

Напомним, в минувшем туре Премьер-лиги "Челси" победил "Вест Бромвич Альбион" благодаря голу испанца Диего Косты.