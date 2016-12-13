Многострадальную "Зенит-Арену" затопили во время пожарных испытаний

На стадионе "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге произошел потоп, в результате чего водой был заполнен весь нижний ярус стадиона. Об этом сообщает радио "Балтика".

По словам очевидцев, для ликвидации разлива понадобилась помощь специальных откачивающих машин "Водоканала". На стадион для устранения подтопления приезжали несколько автомобилей предприятия. По одной из версий, ночью при заполнении пожарных гидрантов забыли закрыть вентиль, из-за чего водой якобы заполнило весь первый ярус.

Вместе с тем, пресс-секретарь компании-генподрядчика "Метрострой" Екатерина Гигиняк заявила, что масштабного потопа удалось избежать.

"Ночью был небольшой излив воды, связанный с испытаниями пожарной системы. В данный момент все последствия этого небольшого ЧП устранены. Работа продолжается в штатном режиме", - сказала Гигиняк.

Как сообщал УНИАН, ранее комиссия ФИФА признала поле стадиона "Зенит-Арены" непригодным для проведения официальных матчей. Власти города потратили на поле около 160 миллионов долларов.

Стадион на Крестовском острове должен был быть сдан в эксплуатацию до конца декабря 2016 года. Изначально планировалось, что на нем можно будет проводить матчи еще в 2009 году, но окончание строительства переносилось несколько раз.

"Зенит-Арена" станет одним из самых дорогих стадионов в мире. По словам Вадима Тюльпанова, который занимает должность председателя комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 по футболу в России, стоимость строительства стадиона уже превысила миллиард долларов.