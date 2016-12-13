Срна поблагодарил Шовковского за соперничество на футбольном поле

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна поблагодарил бывшего капитана киевского "Динамо" Александра Шовковского за многолетнее соперничество на футбольном поле. Об этом хорватский защитник "горняков" написал на своей странице в Instagram.

"Легенда "Динамо" Саша Шовковский завершил карьеру игрока. Спасибо тебе за многолетнее бескомпромиссное соперничество на поле! Удачи в будущем и всего наилучшего! Браво, Александр", - написал Срна, опубликовав свою фотографию с Шовковским перед одним из матчей "Динамо" и "Шахтера".

Напомним, вчера знаменитый вратарь "Динамо" завершил карьеру футболиста. Шовковский выступал за киевскую команду с 1993 года, став 14-кратным чемпионом Украины.