УЕФА планирует увеличить доход от продаж телеправ на игры ЛЧ на 700 миллионов евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует увеличить доход от продаж прав на телетрансляции матчей Лиги чемпионов с 2,5 до 3,2 миллиарда евро, сообщает Р-спорт со ссылкой на Bloomberg.

Последняя сделка принесла УЕФА 2,5 миллиарда евро. Сообщается, что 80% выручки УЕФА составляют доходы о продажи телетрансляций, остальные 20% приходятся на спонсорские контракты.

Продажа прав на телетрансляции стартует во вторник и предусматривает приобретение пакета на период с 2018 по 2021 год.

Ранее УЕФА сообщил, что по новым правилам в игровой день Лиги чемпионов два матча будут начинаться в 19:00 по центральному европейскому времени (20.00 - по Киеву), еще шесть встреч — в 21:00 (22.00).