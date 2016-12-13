УЕФА планирует увеличить доход от продаж телеправ на игры ЛЧ на 700 миллионов евро

16:43, 13 декабря 2016
Футбол
211

Союз хочет получать 3,2 млрд евро вместо нынешних 2,5 млрд.

uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует увеличить доход от продаж прав на телетрансляции матчей Лиги чемпионов с 2,5 до 3,2 миллиарда евро, сообщает Р-спорт со ссылкой на Bloomberg.

Последняя сделка принесла УЕФА 2,5 миллиарда евро. Сообщается, что 80% выручки УЕФА составляют доходы о продажи телетрансляций, остальные 20% приходятся на спонсорские контракты.

Продажа прав на телетрансляции стартует во вторник и предусматривает приобретение пакета на период с 2018 по 2021 год.

Ранее УЕФА сообщил, что по новым правилам в игровой день Лиги чемпионов два матча будут начинаться в 19:00 по центральному европейскому времени (20.00 - по Киеву), еще шесть встреч — в 21:00 (22.00).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter