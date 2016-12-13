Юношеские сборные Украины узнали своих соперников по отборочным турнирам Евро

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки отборочных соревнований Евро сразу в четырех возрастных группах - U-16,17,18 и 19-летних игроков, сообщает Федерация футбола Украины.

Юношеская сборная команда Украины среди игроков 2001 года рождения (U-16) получила соперников в квалификационном раунде чемпионата Европы 2017/2018, финальная часть которого пройдет на футбольных полях Англии. Команда Олега Кузнецова попала в квартет 11, где компанию «сине-желтым» составили юношеские сборные Ирландии, Болгарии и Азербайджана. Матчи этой стадии континентального первенства состоятся осенью 2017 года - 10-16 октября в Болгарии. В элит-раунд Евро-2017/2018 попадут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре коллектива, занявших третьи места и имеющие лучшие турнирные показатели во встречах с лидирующими парами. Проведение поединков элит-раунда ЧЕ запланировано весной, а финальная часть соревнований – в мае 2018 года.

Юношеская сборная команда Украины среди игроков возрастом до 17 лет попала в группу 6 во время жеребьевки элит-раунда континентального первенства-2016/2017. В соперники команде Сергея Попова выпали юношеские сборные Франции, Швеции и Австрии. В финальную часть турнира, которая состоится в мае 2018 года в Хорватии, попадут 8 победителей групп и 7 лучших команд, среди занявших вторые места.

Сборная Украины U-18 сыграет в квалификации ЧЕ-2017/2018 с Албанией, Черногорией и Норвегией. В элит-раунд Евро-2017/2018 попадут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре коллектива, занявших третьи места и имеющие лучшие турнирные показатели во встречах с лидирующими парами.

А подопечные Владимира Цыткина (до 19 лет) попала в группу 1, где за путевку на ЧЕ-2017 сыграют с командами Нидерландов, Греции и Финляндии. Мини-турнир состоится в Нидерландах.