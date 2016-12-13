Срна договорился с "Барселоной" о сроках своего контракта - СМИ

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна договорился с "Барселоной" о сроках своего контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на Mundo Deportivo.

По информации издания, речь идет о соглашении, которое будет действительно полтора года - до конца сезона 2017/18.

В то же время стороны пока не договорились о заработной плате 34-летнего футболиста. Отмечается, что именно это на данный момент является самым сложным моментом в переговорах.

Напомним, об интересе "Барселоны" к Дарио Срне испанские СМИ писали еще в сентябре. Каталонский клуб видит в хорватском защитнике замену Алейшу Видалю, который не смог впечатлить своей игрой тренерский штаб команды во главе с Луисом Энрике.

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов пообещал отпустить Срну в "Барселону" бесплатно, если футболист договорится об условиях контракта с испанским клубом.