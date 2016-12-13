Мораес после удаления в матче с "Шахтером": Я сошел с ума

Нападающий "Динамо" Жуниор Мораес прокомментировал поражение от "Шахтера", сообщает Динамомания.

"Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором у нас была низкая концентрация. А против такой большой команды, как «Шахтер», нельзя иметь низкую концентрацию. Вот мы и пропустили два гола".

Комментируя эпизод со своим удаление, бразилец, грустно улыбаясь, заметил: "Я сошел с ума, и это так печально. Должен сказать «извините» тем игрокам «Шахтера», с которыми я так поступил. А также извиниться перед одноклубниками за эту карточку".

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А говоря о том, есть ли шансы выиграть чемпионат, заметил: "Долгое время нашим противником был не «Шахтер», а мы сами. Потому что мы делали такие ошибки, которые не должны были. «Динамо» - большой клуб, который не должен допускать такого. Мы должны быть сильнее. Мы два года были на вершине, но сейчас многое изменилось".

Как сообщал УНИАН, в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Шахтер" киевляне проиграли донецкой команде со счетом 3:4.