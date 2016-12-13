Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины 2016 года

На церемонии «Футбольные звезды Украины-2016» был определен лучший футболист 2016 года.

Им стал игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Среди номинантов также были представлены Тарас Степаненко и Марлос из донецкого "Шахтера", сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины. В список 11 лучших игроков 2016 года вошли: Вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк) Защитники: Дарио Срна, Ярослав Ракицкий (оба - "Шахтер", Донецк), Евгений Хачериди ("Динамо", Киев), Эдуард Соболь ("Заря", Луганск") Полузащитники: Фред, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко (все - "Шахтер", Донецк) Нападающие: Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес (оба - "Динамо", Киев), Марлос ("Шахтер", Донецк).

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