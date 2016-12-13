Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины 2016 года
10:56, 13 декабря 2016Футбол
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На церемонии «Футбольные звезды Украины-2016» был определен лучший футболист 2016 года.
Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины / ffu.org.ua
Им стал игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Среди номинантов также были представлены Тарас Степаненко и Марлос из донецкого "Шахтера", сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
В список 11 лучших игроков 2016 года вошли:
Вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк)
Защитники: Дарио Срна, Ярослав Ракицкий (оба - "Шахтер", Донецк), Евгений Хачериди ("Динамо", Киев), Эдуард Соболь ("Заря", Луганск")
Полузащитники: Фред, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко (все - "Шахтер", Донецк)
Нападающие: Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес (оба - "Динамо", Киев), Марлос ("Шахтер", Донецк).
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