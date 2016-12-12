Полузащитник "Динамо" Рыбалка: "Шахтер" можно поздравить с чемпионством

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка считает, что донецкий "Шахтер" можно досрочно может с победой в чемпионате Украины после того, как "горняки" оторвались от киевлян в чемпионате Украины на 13 очков.

Об этом Рыбалка заявил в интервью программе "Профутбол" после поражения от "Шахтера" в домашнем матче Премьер-лиги со счетом 3:4.

"Думаю, нужно быть реалистами. 13 очков отыграть нереально. "Шахтер" демонстриует хороший футбол, и такой разрыв в этом чемпионате не отыгрывается. Думаю, можно поздравить "Шахтер" с чемпионством", - заявил футболист.

Сергей Рыбалка в первом тайме игры забил гол за свою команду, реализовав штрафной удар. Этот забитый мяч вывел "Динамо" вперед 2:1, но после перерыва удержать преимущество у хозяев поля не получилось.

"Этот гол никакой радости не придает, поскольку мы не выиграли. Пришло достаточно много болельщиков, хотелось их в эту погоду порадовать победой. Думаю, для них была хорошая игра - была атака на атаку. Даже когда мы выигрывали, то не "садились" и старались играть в футбол. Но, как видите, не получилось. Без удачи футбол не бывает", - сказал Рыбалка.

Полузащитник также извинился перед своей командой за то, что в конце матча не совладал с нервами и получил красную карточку.