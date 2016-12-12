Фонсека: Приоритетом "Шахтера" остается победа в чемпионате Украины

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека поделился впечатлениями от сегодняшней игры против киевского "Динамо" в чемпионате Украины, которая завершилась победой его команды со счетом 4:3. Слова португальского специалиста приводит Sport Arena.

"Начало было изумительным, команды сразу забили по голу. "Динамо" забило и мы здорово ответили. Потом игра сбалансировалась, у нас были моменты, "Динамо" опасно играло на контратаках и забило со штрафного.

В перерыве мы немного скорректировали игру и дали понять игрокам, что нужно. Мы забили четыре гола, но моментов было еще больше. Понятно, что с удалением игрока "Динамо" стало играть проще", - прокомментировал ход игры Фонсека.

Несмотря на победу, Фонсека не собирается праздновать победу в чемпионате Украины досрочно, а также заявляет, что именно успех в Премьер-лиге остается приоритетом "горняков" в нынешнем сезоне.

"Наша главная цель - стать чемпионами Украины. Поэтому мы не будем отказываться от нее или менять цели. Мы не будем ставить Лигу Европы в приоритет. Наш приоритет - чемпионат Украины", - заявил тренер "Шахтера".

Напомним, после сегодняшнего матча отрыв "Шахтера" от "Динамо" в турнирной таблице чемпионате Украины вырос до 13 очков.