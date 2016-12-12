Ребров после поражения от "Шахтера": Мне не в чем упрекнуть команду

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров поделился впечатлением от матча, в котором его команда проиграла донецкому "Шахтеру" со счетом 3:4. Слова специалиста приводит Sport Arena.

"Можно смотреть на игру до удаления и после. Мы на установке говорили, что будут провокации и нельзя поддаваться. К сожалению, поддались. Но мне не в чем упрекнуть команду", - заявил Ребров.

"После перерыва прекрасно понимали, что "Шахтеру" нельзя давать пространства. Они это использовали. Мы - нет", - добавил он.

Ребров также подчеркнул, что все футболисты "Динамо" старались добыть положительный результат в игре с "Шахтером".

"Я говорил ребятам перед игрой, что от каждого зависит результат. Все старались, но мы играли с сильным соперником. Думаю, зрители получили удовольствие от игры. К сожалению, нет результата, и так же расстроен, как и все болельщики".

Комментируя удаление Жуниора Мораеса, Ребров назвал его поведение безответственным и пообещал, что игрок будет наказан.

"Выбор Мораеса в стартовой состав — это мой выбор. Он сказал, что не было фейр-плей и он ударил в лицо. Конечно, нападающий не может так действовать. Но это мой выбор. Мораес получит столько, сколько получит. Я сказал ему, что игрок так не может себя вести на поле. Но самого эпизода я не видел, я отвернулся", — сказал тренер "Динамо".

Ребров также прокомментировал шансы команды на чемпионство после того, как "Шахтер" оторвался от киевлян уже на 13 очков в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Сейчас уже нет разницы, можно или нельзя зацепиться за чемпионство. Нужно бороться, ведь впереди еще достаточно времени. Надо настраиваться на каждую игру. Мы никогда не проигрывали посреди сезона, сколько очков ни был бы отрыв", - подытожил Ребров.

Напомним, "Динамо" уступило "Шахтеру" в домашнем матче чемпионата Украины со счетом 3:4.