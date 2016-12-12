Знаменитый вратарь "Динамо" Шовковский завершил карьеру футболиста

Знаменитый вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский завершил карьеру футболиста. Об этом на пресс-конференции после матча киевлян с донецким "Шахтером" заявил главный тренер "Динамо" Сергей Ребров, сообщает корреспондент УНИАН.

"Шовковский попрощался с командой в раздевалке. Мы все его поблагодарили и с сожалением должны констатировать, что он завершает работу в "Динамо" как футболист. Все поблагодарили его за годы в клубе", - сказал Ребров.

Напомним, Александр Шовковский выступал за "Динамо" с 1993 года. На его счету 656 матчей за команду во всех турнирах, в том числе 426 - в чемпионате Украины.

Шовковский - 14-кратный чемпион Украины и 11-кратный победитель Кубка Украины. Он был основным вратарем "Динамо", когда киевляне выходили в полуфинал Лиги чемпионов 1998/99.

Кроме того, на счету вратаря 92 матча в составе сборной Украины. Вместе с национальной командой Шовковский выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года.

В ноябре голкипер объявил о намерении завершить карьеру по истечению своего контракта с "Динамо" в 2016 году.