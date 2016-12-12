УПЛ. "Шахтер" победил "Динамо" в захватывающем матче с семью голами (видео)

Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги. Зрелищный матч, прошедший на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 3:4.

Команды обменялись забитыми голами уже в первые три минуты встречи, причем в обоих случаях отличались футболисты "Динамо". Сначала форвард Мораес поразил чужие ворота, а потом защитник Евгений Хачериди - свои.

На 30-й минуте встречи Сергей Рыбалка реализовал штрафной удар и снова вывел "Динамо" вперед - 2:1.

Однако в начале второго тайма "Шахтеру" удалось не только отыграться, но и выйти вперед. В обоих случаях атака "горняков" развивалась на правому флангу - на 50-й минуте Дарио Срна ассистировал Фреду, а на 57-й Марлос - Факундо Феррейре. Так счет стал 2:3.

Под конец матча команды снова обменялись голами. "Шахтеру" вновь помог Евгений Хачериди, забивший еще один гол в свои ворота. А через несколько минут Артем Беседин отыграл мяч после подачи углового - 3:4.

Также отметим, что с 60-й минуты "Динамо" играло в меньшинстве. Мораес получил прямую красную карточку за удар рукой по лицу Дарио Срне. Эпизод мог перерасти в серьезную потасовку, но в этот раз команды решили не повторять своих ошибок прошлого.

Динамо (Киев) - Шахтер (Донецк) - 3:4 (2:1)

Голы: Мораес (1), Рыбалка (30), Беседин (90+1) - Хачериди (3, 89 - оба в свои ворота), Фред (50), Феррейра (57).

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Малышев, 90+3), Фред, Марлос (Дентиньо, 80), Коваленко (Тайсон, 74), Бернард, Феррейра;

Д: Рудько, Вида, Бурда, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Беседин, 73), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 81), Мораес.

Предупреждения: Бурда, Гонсалес, Рыбалка - Степаненко, Срна, Фред, Дентиньо;

Удаления: Мораес (60), Рыбалка (90+3).