"Динамо" побеждает "Шахтер" после первого тайма (видео голов)
19:54, 12 декабря 2016Футбол
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Результативный первый тайм завершился со счетом 2:1.
Мораес забил гол на 14-й секунде / фото Ильи Хохлова, Football.ua
Киевская команда обыгрывает донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 по итогам первого тайма матча 18-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.
На 1-й минуте гол забил форвард "Динамо" Жуниор Мораес, на 3-й - защитник киевлян Евгений Хачериди ударом по своим воротам сравнял счет.
На 30-й минуте полузащитник "Динамо" Сергей Рыбалка точным ударом со штрафного второй раз вывел свою команду вперед.
Гол Мораеса:
Автогол Хачериди:
Гол Рыбалки:
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