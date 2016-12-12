"Динамо" побеждает "Шахтер" после первого тайма (видео голов)

19:54, 12 декабря 2016
Футбол
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Результативный первый тайм завершился со счетом 2:1.

Мораес забил гол на 14-й секунде / фото Ильи Хохлова, Football.ua

Киевская команда обыгрывает донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 по итогам первого тайма матча 18-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.

На 1-й минуте гол забил форвард "Динамо" Жуниор Мораес, на 3-й - защитник киевлян Евгений Хачериди ударом по своим воротам сравнял счет.

На 30-й минуте полузащитник "Динамо" Сергей Рыбалка точным ударом со штрафного второй раз вывел свою команду вперед.

Гол Мораеса:

Автогол Хачериди:

Гол Рыбалки:

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