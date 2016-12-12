Состав "Динамо" на матч с "Шахтером": Хачериди, Ярмоленко и другие сильнейшие - в основе

Стал известен состав киевского "Динамо" на матч 18-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера". О нем сообщил официальный сайт УПЛ.

Основной состав выглядит так:

72. Артур Рудько, 26. Никита Бурда, 24. Домагой Вида, 34. Евгений Хачериди, 27. Евгений Макаренко, 16. Сергей Сидорчук, 17. Сергей Рыбалка, 29. Виталий Буяльский, 10. Андрей Ярмоленко, 25. Дерлис Гонсалес, 11. Мораес.

Запасные: 35. Максим Коваль, 5. Антунеш, 15. Виктор Цыганков, 18. Никита Корзун, 19. Денис Гармаш, 20. Олег Гусев, 41. Артем Беседин.

Напомним, ранее стал известен состав "Шахтера" на матч против "Динамо".

На УНИАН пройдет видеотрансляция футбольного матча. Игра начнется в 19:00.