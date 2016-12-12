"Шахтер" объявил состав на "Динамо": Факундо Феррейра, Бернард в основе, Тайсон - на замене

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сегодня проведут свой последний матч 2016 года.

Донецкий "Шахтер" опубликовал на своей странице в Twitter стартовый состав команды на выездной матч 18-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо". Состав выглядит так: 30. Андрей Пятов, 33. Дарио Срна, 5. Александр Кучер, 44. Ярослав Ракицкий, 31. Исмаили, 8. Фред, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 74. Виктор Коваленко, 10. Бернард, 19. Факундо Феррейра; Запасные: 26. Никита Шевченко, 2. Богдан Бутко, 38. Сергей Кривцов, 17. Максим Малышев, 28. Тайсон, 9. Дентиньо, 41. Андрей Борячук. Напомним, на УНИАН пройдет видеотрансляция встречи.

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