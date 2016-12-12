Скандальный экс-президент ФИФА переживает, что Россия потеряет ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что возможная отмена чемпионата мира по футболу 2018 года в России может обернуться катастрофой.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Monde, отвечая на вопрос о риске отмены ЧМ-2018 в связи с допинговым скандалом, в который попала РФ.

"Организованный допинг – это плохо, я согласен. Но если мы взглянем на геополитическую карту мира, возможная отмена ЧМ-2018 в России будет иметь катастрофические последствия", - считает Блаттер.

Блаттер также сообщил, что перед выборами стран-хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 он надеялся, что конкурсы выиграют Россия и США, соответственно.

По его словам, хозяином ЧМ-2022 стал Катар после того, как президент Франции Николя Саркози в присутствии эмира Катара попросил у тогдашнего президента УЕФА француза Мишеля Платини "голосовать в интересах Франции".

"Про ЧМ-2022 я знал, что Катар выиграл, еще перед тем, как открыл конверт", - сказал Блаттер.

Напомним, в декабре 2015 года Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет после обвинения в неправомерной передаче 1,3 миллионов фунтов на счет Мишеля Платини. Позже наказание сократили до шести лет.