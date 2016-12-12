Итальянец Баранка назначен главным по выявлению договорных матчей в ФФУ
16:42, 12 декабря 2016Футбол
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Глава организации Federbet возглавил Комитет ФФУ по этике и честной игре.
Франческо Баранка стал главой комитета ФФУ по этике и честной игре / dynamo.kiev.ua
Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение назначить на должность главы Комитета по этике и честной игре итальянца Франческо Баранку. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
На этом посту Баранка заменит Игоря Кочетова, который был главой Комитета с 2008 года.
Франческо Баранка является генеральным секретарем международной организации Federbet, которая занимается вопросами выявления договорных матчей.
Последние несколько лет Баранка стал известным лицом в украинском футболе. Он несколько раз указывал на матчи чемпионата Украины, которые могли носить или носили договорной характер.
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