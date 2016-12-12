Итальянец Баранка назначен главным по выявлению договорных матчей в ФФУ

Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение назначить на должность главы Комитета по этике и честной игре итальянца Франческо Баранку. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На этом посту Баранка заменит Игоря Кочетова, который был главой Комитета с 2008 года.

Франческо Баранка является генеральным секретарем международной организации Federbet, которая занимается вопросами выявления договорных матчей.

Последние несколько лет Баранка стал известным лицом в украинском футболе. Он несколько раз указывал на матчи чемпионата Украины, которые могли носить или носили договорной характер.