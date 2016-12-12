Финал Кубка Украины по футболу состоится в Харькове
16:03, 12 декабря 2016Футбол
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Глава Харьковской области анонсировала проведение финала Кубка Украины в своем регионе.
Стадион "Металлист" примет финал Кубка Украины / ФК "Металлист"
Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о проведении финального матча Кубка Украины сезона 2016/17 в Харькове. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.
Ранее на финал Кубка Украины также претендовали Львов и Сумы.
Напомним, несколько дней назад УЕФА официально позволил Харькову проводить официальные международные матчи.
Перед этим на харьковском стадионе "Металлист" состоялся матч Украина - Сербия (2:0)
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