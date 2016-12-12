Финал Кубка Украины по футболу состоится в Харькове

Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о проведении финального матча Кубка Украины сезона 2016/17 в Харькове. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

Ранее на финал Кубка Украины также претендовали Львов и Сумы.

Напомним, несколько дней назад УЕФА официально позволил Харькову проводить официальные международные матчи.

Перед этим на харьковском стадионе "Металлист" состоялся матч Украина - Сербия (2:0)