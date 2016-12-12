"Шахтер" не очень рад своему сопернику в Лиге Европы

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин выразил разочарование результатами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, согласно которой соперником "горняков" стала испанская "Сельта". Об этом Палкин сказал в интервью телеканалу "Футбол 1", сообщает Xsport.ua.

"Все испанские клубы - серьезные. Если честно, хотелось бы на этом этапе играть с другим клубом. Вы все видели, что сегодня в Ньоне хвалили наш клуб, мы идем на таком хорошем ходу после группового турнира, что просто обязаны обыгрывать их и идти дальше", - сказал Палкин.

"Мы должны делать свою работу и готовиться к данному матчу. "Сельта" в прошлом году закончила чемпионат на шестом месте и получила путевку в Лигу Европы, а теперь же они идут на десятой позиции (на самом деле, на 12-й - ред.), мы все это должны оценивать", - добавил менеджер "Шахтера".

Палкин также ответил на вопрос о возможных новичках, которые могут прийти в команду в ближайшее время.

"Думаю, что зимой у нас не будет активной трансферной политики. А если и будет, то максимум один-два человека", - сказал Палкин.

Напомним, сегодня днем прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Матчи этого этапа турнира состоятся 16 и 23 февраля 2017 года.