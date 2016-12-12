Жеребьевка Лига Европы: соперником "Шахтера" стала испанская "Сельта"
В швейцарском Ньоне были определены пары 1/16 финала Лиги Европы.
Донецкий "Шахтер" в матчах 1/16 финала Лиги Европы сыграет с испанской "Сельтой" из Виго. Об этом стало известно по итогам сегодняшней жеребьевки турнира.
Напомним, "Шахтер" завершил групповой турнир Лиги Европы, выиграв шесть матчей из шести.
"Сельта" в своей группе, где также были нидерландский "Аякс", бельгийский "Стандард" и греческий "Панатинаикос", выиграла два матча и заняла второе место.
В чемпионате Испании после 15 туров "Сельта" находится на 12-м месте в турнирной таблице.
Результаты жеребьевки:
Шахтер (Украина) - Сельта (Испания);
Атлетик (Испания) - АПОЭЛ (Кипр);
Легия (Польша) - Аякс (Нидерланды);
Андерлехт (Бельгия) - Зенит (Россия);
Астра (Румыния) - Генк (Бельгия);
Манчестер Юнайтед (Англия) - Сент-Этьен (Франция);
Вильярреал (Испания) - Рома (Италия);
Лудогорец (Болгария) - Копенгаген (Дания);
Олимпиакос (Греция) - Османлыспор (Турция);
Тоттенхэм (Англия) - Гент (Бельгия);
Ростов (Россия) - Спарта (Чехия);
Краснодар (Россия) - Фенербахче (Турция);
Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Фиорентина (Италия);
АЗ (Нидерланды) - Лион (Франция);
Хапоэль Бэер-Шева (Израиль) - Бешикташ (Турция);
ПАОК (Греция) - Шальке (Германия).