Жеребьевка Лига Европы: соперником "Шахтера" стала испанская "Сельта"

Донецкий "Шахтер" в матчах 1/16 финала Лиги Европы сыграет с испанской "Сельтой" из Виго. Об этом стало известно по итогам сегодняшней жеребьевки турнира.

Напомним, "Шахтер" завершил групповой турнир Лиги Европы, выиграв шесть матчей из шести.

"Сельта" в своей группе, где также были нидерландский "Аякс", бельгийский "Стандард" и греческий "Панатинаикос", выиграла два матча и заняла второе место.

В чемпионате Испании после 15 туров "Сельта" находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Результаты жеребьевки:

Шахтер (Украина) - Сельта (Испания);

Атлетик (Испания) - АПОЭЛ (Кипр);

Легия (Польша) - Аякс (Нидерланды);

Андерлехт (Бельгия) - Зенит (Россия);

Астра (Румыния) - Генк (Бельгия);

Манчестер Юнайтед (Англия) - Сент-Этьен (Франция);

Вильярреал (Испания) - Рома (Италия);

Лудогорец (Болгария) - Копенгаген (Дания);

Олимпиакос (Греция) - Османлыспор (Турция);

Тоттенхэм (Англия) - Гент (Бельгия);

Ростов (Россия) - Спарта (Чехия);

Краснодар (Россия) - Фенербахче (Турция);

Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Фиорентина (Италия);

АЗ (Нидерланды) - Лион (Франция);

Хапоэль Бэер-Шева (Израиль) - Бешикташ (Турция);

ПАОК (Греция) - Шальке (Германия).