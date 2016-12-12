Жеребьевка Лиги чемпионов: "Бавария" сыграет с "Арсеналом", "Барселона" - с "ПСЖ"

13:25, 12 декабря 2016
Футбол
1132

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня стали известны пары команд, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона 2016/17.

Результаты жеребьевки:

Манчестер Сити (Англия) - Монако (Франция);

Реал (Испания) - Наполи (Италия);

Бенфика (Португалия) - Боруссия Дортмунд (Германия);

Бавария (Германия) - Арсенал (Лондон);

Порту (Португалия) - Ювентус (Италия);

Байер (Германия) - Атлетико (Мадрид);

ПСЖ (Франция) - Барселона (Испания);

Севилья (Испания) - Лестер (Англия).

Первые матчи состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные игры пройдут 7-8 и 14-15 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter