Жеребьевка Лиги чемпионов: "Бавария" сыграет с "Арсеналом", "Барселона" - с "ПСЖ"

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня стали известны пары команд, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона 2016/17. Результаты жеребьевки: Манчестер Сити (Англия) - Монако (Франция); Реал (Испания) - Наполи (Италия); Бенфика (Португалия) - Боруссия Дортмунд (Германия); Бавария (Германия) - Арсенал (Лондон); Порту (Португалия) - Ювентус (Италия); Байер (Германия) - Атлетико (Мадрид); ПСЖ (Франция) - Барселона (Испания); Севилья (Испания) - Лестер (Англия). Первые матчи состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные игры пройдут 7-8 и 14-15 марта.

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