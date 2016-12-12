Жеребьевка Лиги чемпионов: "Бавария" сыграет с "Арсеналом", "Барселона" - с "ПСЖ"
13:25, 12 декабря 2016Футбол
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Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
"Барселоне" в соперники попался "ПСЖ" / barcafan-club.com
Сегодня стали известны пары команд, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона 2016/17.
Результаты жеребьевки:
Манчестер Сити (Англия) - Монако (Франция);
Реал (Испания) - Наполи (Италия);
Бенфика (Португалия) - Боруссия Дортмунд (Германия);
Бавария (Германия) - Арсенал (Лондон);
Порту (Португалия) - Ювентус (Италия);
Байер (Германия) - Атлетико (Мадрид);
ПСЖ (Франция) - Барселона (Испания);
Севилья (Испания) - Лестер (Англия).
Первые матчи состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные игры пройдут 7-8 и 14-15 марта.
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