Букмекеры: "Шахтер" является фаворитом сегодняшнего матча с "Динамо"

Донецкий "Шахтер" считается фаворитом выездного матча украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо". Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентами до 2,40, в то время как шансы на выигрыш "Динамо" оцениваются до 3,30. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 3,44.

Напомним, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, 12 декабря, на киевском НСК "Олимпийский". Начало встречи - 19:00.

На данный момент "Шахтер" является лидером в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая "Динамо" на 10 очков.