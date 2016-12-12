Забавный футбольный 2016-й: самые смешные моменты года в подборке "Профутбола" (видео)

Телепрограмма собрала в одном видеоролике наиболее забавные и знаковые моменты украинского футбола в 2016 году.

Телепрограмма "Профутбол", выходящая на телеканале "2+2", подвела итоги года, включив в видеоролик самые забавные эпизоды из прошлых выпусков программы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter