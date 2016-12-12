Сегодня станет известен обладатель "Золотого мяча" лучшему футболисту мира 2016 года

Сегодня вечером станет известен новый обладатель самого престижного индивидуального трофея в мировом футболе "Золотой мяч".

На звание лучшего футболиста года претендуют три игрока - форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси, форвард сборной Португалии мадридского "Реала" Криштиану Роналду и форвард сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Расширенный список игроков включал в себя 30 человек.

Победителя конкурса, который с 2016 года вновь организовывает издание France Football, определяют журналисты из разных стран мира.

Обладатель трофея определится сегодня. Начало церемонии в 21:00 по киевскому времени.