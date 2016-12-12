Бразильские болельщики и игроки почтили память погибших в авиакатастрофе футболистов

На стадионах по всей стране болельщики держали фотографии футболистов и пели гимн команды, передает Русская служба Би-Би-Си.

Бразильская федерация футбола отменила матч между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Минейро", который должен был состояться в городе Шапеко.

Ни одна команда не получила очки за матч. На пустой стадион вышли только четверо судей в знак почтения.

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Большинство футболистов "Шапекоэнсе" погибли в результате крушения самолета BAЕ Avro неподалеку от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии.

Авиалайнер выполнял чартерный рейс из Сан-Паулу. Команда летела на один из двух финальных мачтей Кубка Южной Америки.

В авиакатастрофе выжили только шесть человек, в том числе три футболиста - вратарь и двое защитников. Погиб 71 человек.

Колумбийский футбольный клуб "Атлетико Насьональ", который должен был играть с "Шапекоэнсе" в финале, попросил присудить кубок погибшим футболистам. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) согласилась, и победителем объявили "Шапекоэнсе".