Бразильские болельщики и игроки почтили память погибших в авиакатастрофе футболистов
В последний день футбольного сезона в Бразилии болельщики и игроки почтили память футболистов клуба "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе.
На стадионах по всей стране болельщики держали фотографии футболистов и пели гимн команды, передает Русская служба Би-Би-Си.
Бразильская федерация футбола отменила матч между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Минейро", который должен был состояться в городе Шапеко.
Ни одна команда не получила очки за матч. На пустой стадион вышли только четверо судей в знак почтения.
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Большинство футболистов "Шапекоэнсе" погибли в результате крушения самолета BAЕ Avro неподалеку от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии.
Авиалайнер выполнял чартерный рейс из Сан-Паулу. Команда летела на один из двух финальных мачтей Кубка Южной Америки.
В авиакатастрофе выжили только шесть человек, в том числе три футболиста - вратарь и двое защитников. Погиб 71 человек.
Колумбийский футбольный клуб "Атлетико Насьональ", который должен был играть с "Шапекоэнсе" в финале, попросил присудить кубок погибшим футболистам. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) согласилась, и победителем объявили "Шапекоэнсе".