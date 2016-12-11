УПЛ. "Заря" закрыла год гостевой победой над "Сталью"

Луганская "Заря" победила каменскую "Сталь" в матче 18-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:0.

Оба гола гости забили в течение трех минут второго тайма - сначала Александр Караваев удачно сыграл на добивании после удара со штрафного от Дмитрия Гречишкина, а потом Деннис Бонавентуре реализовал выход один на один с вратарем "Стали" Юрием Панькивым.

Таким образом, "Заря" завершила 2016-й год на третьем месте в турнирной таблице, имея 34 очка. "Сталь" с 14 баллами находится на девятом месте в чемпионате.

Сталь (Каменское) - Заря (Луганск) - 0:2 (0:0)

Голы: Караваев (74), Бонавентуре (76)

Ст: Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Карасюк (Дебелко, 79), Задерака (Васин, 64), Кузык (Дансо, 76), Г.Малакян, Э.Малакян, Карикари;

З: Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий, Чайковский (Любенович, 77), Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 46), Липартия, Караваев, Безбородько (Бонавентуре, 46).

Предупреждения: Пашаев - Чайковский, Гречишкин.