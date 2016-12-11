АПЛ: "Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм", "Ливерпуль" снова потерял очки (результаты матчей)

Лидер чемпионата английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" одержал победу над "Вест Бромвич Альбионом". Игра на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, а единственный гол в игре забил испанский форвард Диего Коста.

Таким образом, "Челси" сохранил трехочковое преимущество в турнирной таблице над лондонским "Арсеналом", который вчера обыграл "Сток Сити".

Вместе с тем, "Ливерпуль" второй матч подряд не смог обыграть соперника. В этот раз команда Юргена Клоппа сыграла вничью с "Вест Хэмом" 2:2. Теперь "Ливерпуль" отстает от "Челси" в чемпионате уже на шесть очков.

В центральном матче сегодняшнего дня АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" со счетом 1:0 и прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась три игры. Победный мяч за "МЮ" забил Генрих Мхитарян. Это первый гол армянского полузащитника в Премьер-лиге.

Результаты матчей тура с участием лидеров:

Челси - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)

Гол: Диего Коста (76).

Ливерпуль - Вест Хэм - 2:2 (1:2)

Голы: Лаллана (5), Ориги (48) - Пайе (28), Антонио (39).

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)

Гол: Мхитарян (29).

Лестер Сити - Манчестер Сити - 4:2 (3:0)

Голы: Варди (3, 20, 78), Кинг (5) - Коларов (82), Нолито (90).

Арсенал - Сток Сити - 3:1 (1:1)

Голы: Уолкотт (42, с пенальти), Озил (50), Ивоби (75) - Адам (29, с пенальти).

Положение лидеров:

1. Челси - 37;

2. Арсенал - 34;

3. Ливерпуль - 31;

4. Манчестер Сити - 30;

5. Тоттенхэм - 27;

6. Манчестер Юнайтед - 24.