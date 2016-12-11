УПЛ. "Александрия" выбила "Черноморец" из зоны Топ-6 в турнирной таблице

"Александрия" победила одесский "Черноморец" в матче 18-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1.

В середине первого тайма команды обменялись голами - после подач с флангов у "Александрии" гол забил Станислав Микицей, а у "Черноморца" - Кирилл Ковалец.

Победу "Александрии" на 79-й минуте принес полузащитник Василий Грицук, который отправил мяч в ворота, реализовав штрафной удар с левого фланга.

Этот успех позволил "Александрии" завершить 2016-й год на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Шарана опережает на два очка донецкий "Олимпик", у которого, правда, остается матч в запасе.

"Черноморец" завершил год, вылетев из зоны Топ-6. Место одесской команды в верхней части турнирной таблицы заняла полтавская "Ворскла".

Александрия - Черноморец (Одесса) - 2:1 (1:1)

Голы: Микицей (17), Грицук (79) - Ковалец (22);

Ал: Новак, Микицей, Шендрик, Гитченко, Чеботаев, Банада (Леонов, 53). Огиря, Козак (Чорний, 81), Яремчук (Кулиш, 68), Грицук, Пономарь;

Ч: Боровик, Данченко, Мартыненко, Хочолава (Азацкий, 84), Люлька, Филимонов, Смирнов (Ковалец, 15), Калитвинцев, Третьяков (Хобленко, 79), Андриевский, Коркишко;

Предупреждения: Микицей, Чеботаев, Козак, Грицук, Шендрик, Леонов, Гитченко, Пономарь, Новак - Филимонов, Андриевский, Хочолава, Ковалец, Боровик, Калитвинцев;

Удаления: Гитченко (90+1) - Данченко (90+4).