УПЛ. "Зирка" в матче с пятью голами победила "Карпаты" (видео)

Кропивницкая "Зирка" победила львовские "Карпаты" в матче 18-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:2.

"Карпаты" первыми открыли счет, когда на шестой минуте отличился голом Густаво Бланко-Лещук. Андрей Бацула из "Зирки" на 30-й минуте сравнял счет.

Во втором тайме команды в течение двух минут обменялись голами, а победный мяч за гостей на 74-й минуте забил Александр Кучеренко, который головой замкнул подачу с фланга.

После этой победы "Зирка" отстает от места в Топ-6 турнирной таблицы на 5 очков. Впрочем, уже сегодня "Черноморец" вновь может нарастить это отставание до восьми очков, если обыграет на выезде "Александрию".

"Карпаты", как и прежде, находятся с пятью очками на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.

Карпаты (Львов) - Зирка (Кропивницкий) - 2:3 (1:1)

Голы: Бланко-Лещук (6), Чачуа (70) - Бацула (30), Перейра (69), Кучеренко (74)

К: Пидкивка, Мирошниченко, Кравец, Нестеров, Костевич, Лобай (Зубейко, 73), Клец (Чачуа, 58), Ксенз (Грисьо, 78), Худобяк, Вербный, Бланко-Лещук;

З: Паст, Мойя (Билоног, 54), Экиса, Перейра, Кучеренко, Полегенько, Загальский, Фаворов (Щедрый, 34), Бацула (Калинин, 83), Лупашко, Ситало;

Предупреждения: Бланко-Лещук, Клец, Нестеров, Худобяк, Грисьо — Лупашко, Загальский, Билоног, Паст.