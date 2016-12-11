Луганская "Заря" вернула на родину украинца из чемпионата Норвегии

Луганская "Заря" подписала контракт с украинским футболистом Русланом Бабенко, который ранее выступал в чемпионате Норвегии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист подписал контракт по схеме "2+1". Ранее он выступал за сборные Украины U-17, U-19 и U-21.

На клубном уровне он играл в "Днепре", луцкой "Волыни" и каменской "Стали". Последний сезон провел в норвежском "Буде-Глимт".

Напомним, в предыдущий четверг "Заря" провела свой последний матч сезона в Лиге Европы, уступив английскому "Манчестер Юнайтед".