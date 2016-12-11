Футболист бразильского клуба, попавшего в авиакатастрофу, вышел из комы

Защитник бразильского клуба "Шапекоэнсе" Нето, который попал в авиакатастрофу, был выведен врачами из медикаментозной комы. Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на Globo.

Более суток футболист дышит самостоятельно. Он может говорить и находится в сознании.

По словам врачей, после выхода из комы Нето сразу же спросил, как закончился матч его команды против колумбийского "Атлетико Насьональ". Он думает, что травмировался во время этого поединка. По настояниям психологов, ему пока что не рассказывали об авиакатастрофе.

Напомним, в результате авиакатастрофы команды "Шапакоэнсе" погиб 71 человек. Среди них футболисты, тренеры, персонал клуба, журналисты и члены экипажа. Шесть пассажиров самолета, в том числе три футболиста выжили.

Голкиперу Джексону Фоллманну была ампутирована левая нога, но удалось избежать ампутации правой. Защитник Алан Рускелл уже может передвигаться и принимать пищу самостоятельно.

После трагедии Южноамериканская федерация футбола (КОНМЕБОЛ) присудила "Шапекоэнсе" победу в Копа Судамерикана-2016. На финальный матч именно этого турнира летела бразильская команда, перед тем как попасть в авиакатастрофу. Второй участник финала - колумбийский клуб "Атлетико Насьональ" - стал инициатором такого решения.