Премьер-лига. Карпаты - Зирка: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня на стадионе "Арена Львов" состоится встреча между двумя командами из нижней части турнирной таблицы, которые, тем не менее, решают в чемпионате разные задачи.

Львовские "Карпаты" уже ничего не спасет от провала в сезоне. После 16 матчей Премьер-лиги "бело-зеленые" прочно занимают последнее место в турнирной таблице и в весенней части сезона постараются подняться хотя бы на одну-две строчки вверх. Задел для этого львовяне постараются сделать уже сегодня - в последних трех матчах команда Олега Дулуба взяла четыре очка, и сейчас "Зирка" не выглядит для "Карпат" соперником, над которым очень сложно завоевать победу.

У кропивницкой команды иная ситуация. "Красно-желтые" набрали в течение чемпионата 15 очков, с которыми находятся на восьмом месте в турнирной таблице. От заветной зоны Топ-6 "Зирка" отстает на шесть очков, но все еще желает там оказаться по итогам первого этапа чемпионата. Для достижения цели победа над "Карпатами" во Львове становится для гостей обязательным требованием. В ином случае, шансы "Зирки" попасть в шестерку лучших можно будет списывать досрочно.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Зирке" почти не удается брать очки в гостевых поединках. В течение сезона "красно-желтые" лишь раз приехали из выезда с положительным результатом - когда сенсационно обыграли "Днепр". Иные гостевые матчи неизменно завершались поражениями кропивниччан.

В этом плане показатель "Карпат" в выездных встречах даже лучше - в их активе четыре очка. Правда, матч первого круга в Кропивницком львовяне все же проиграли. Тогда победу "Зирке" на 81-й минуте принес единственный гол Артема Фаворова с пенальти.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи "Карпаты", на победу которых можно поставить с коэффициентом до 2,00. На успех "Зирки" принимаются ставки с коэффициентами до 4,55, на ничью - до 3,40.

Матч "Карпаты" - "Зирка" начнется на стадионе "Арена Львов" в 14:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".