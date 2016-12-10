"Реал" и "Барселона" выиграли очередные матчи Ла Лиги

В Испании завершились матчи 15-го тура чемпионата страны по футболу в ЛаЛиге, в центральных из которых "Реал" с большим трудом смог обыграть "Депортиво", а "Барселона" легко обыграла "Осасуну", сообщает официальный сайт соревнований.

"Реал" выиграл у "Депортиво" со счетом 3:2, а основные события матча произошли во втором тайме.

Первые 45 минут завершились безголевой ничьей, а сразу после перерыва мадридцы открыли счет. Гол на счету Альваро Мораты. Казалось, что хозяева поля и фавориты матча без проблем одержат очередную победу. Но, в середине тайма, с интервалом в две минуты, Хоселу сделал дубль и счет стал 1:2. Однако, "Реалу" это все-таки не помешало выиграть. На 84-й минуте мадридцы сравняли счет благодаря голу Мариано Диаса. А уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Серхио Рамос забил победный гол своей команды - 3:2

В свою очередь, "Барселона" легко обыграла "Осасуну" на выезде - 0:3. Счет открыл Луис Суарес, а затем дубль записал на свой счет Лионель Месси.

Таким образом, в турнирной таблице у "Реала" 37 очков, у "Барселоны" - 31.