"Арсенал" вышел в лидеры английской Премьер-лиги

В Англии состялись матчи 15-го тура чемпионата футбольной Премьер-лиги, в центральном из которых "Арсенал" одержал победу над "Сток Сити" и вышел в лидеры турнирной таблицы, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Лондонцы первыми пропустил гол с пенальти на 29-й минуте, но затем сумели переломить ход игры. Еще в первом тайме, на 42-й минуте, ответный гол забил Тео Уолкотт. А в самом начале второго, на 49-й минуте, Месут Озил вывел свою команду вперед - 2:1 Наконец, на 75-й минуте Алекс Ивоби забил третий гол "Арсенала".

В другом матче дня с участием команды из группы лидеров "Манчестер Сити" проиграл действующему чемпиону Англии "Лестеру", который сейчас занимает место в середине турнирной таблице - 2:4. Гости забили два гола в первые 5 минут игры, затем в середине тайма увеличили счет до крупного, а уже во втором тайме, на 78-й минуте, до 4:0. Лишь после этого "Сити" сумели забить два гола.

Таким образом, у "Арсенала" и "Челси" по 34 очка, "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" - по 30.

"Челси" и "Ливерпуль" свли матчи 15-го тура проведут в воскресенье, 11 декабря.