"Бавария" стала лидером Бундеслиги, "Герта" отстала от дуэта лидеров

В субботу состоялись матчи 14-го тура чемпионата Германии по футболу с участием тройки лидеров, в которых РБ Лейпциг "Герта" свои матчи проиграли, а "Бавария" выиграла и стала лидером турнирной таблицы, сообщает официальный сайт соревнований.

Баварцы со счетом 5:0 разромили "Вольфсбург" на своем поле. Дубль на счету Левандовски, по одному голу - у Арьена Роббена, Томаса Мюллера и Дугласа Косты.

В свою очередь, экс-лидер турнирной таблицы Бундеслиги "Лейпциг" сегодня уступил в гостях "Ингольштадту" - 1:0. Не менее неожиданно проиграла на своем поле идущая на 3-м месте "Герта" (Берлин), которая уступила бременскому "Вердеру" - 0:1.

Таким образом, в турнирной таблице у "Баварии" и "Лейпцига" по 33 очка, но мюнхенская команда идет на 1-м месте по дополнительным показателям. У "Герты" - 27 баллов.