"Ворскла" победила на выезде "Волынь" в матче Премьер-лиги
15:53, 10 декабря 2016Футбол
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Полтавчане одержали победу с минимальным счетом 1:0.
Владимир Одарюк принес победу "Ворскле" в матче с "Волынью" / vorskla.com.ua
В Луцке завершился матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луцкая "Волынь" принимала полтавскую "Ворсклу" и уступила оппоненту.
Матч завершился со счетом 0:1.
Единственный голевой момент в этом матче произошел на 50-й минуте, когда гол забил Владимир Одарюк. Игрок полтавчан первым оказался у мяча, отлетевшего от штанги после удара Павла Ребенока, и добил его в сетку ворот.
Таком образом, "Ворскла" набрала 23 очка и догнала в борьбе за 6-7 места одесский "Черноморец". Правда, сопернику еще завтра предстоит игра против "Александрии", по итогам которого "Черноморец" может вновь уйти вперед.
У "Волыни" по-прежнему 10 очков и предпоследнее 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
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