"Ворскла" победила на выезде "Волынь" в матче Премьер-лиги

В Луцке завершился матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луцкая "Волынь" принимала полтавскую "Ворсклу" и уступила оппоненту.

Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный голевой момент в этом матче произошел на 50-й минуте, когда гол забил Владимир Одарюк. Игрок полтавчан первым оказался у мяча, отлетевшего от штанги после удара Павла Ребенока, и добил его в сетку ворот.

Таком образом, "Ворскла" набрала 23 очка и догнала в борьбе за 6-7 места одесский "Черноморец". Правда, сопернику еще завтра предстоит игра против "Александрии", по итогам которого "Черноморец" может вновь уйти вперед.

У "Волыни" по-прежнему 10 очков и предпоследнее 11-е место в турнирной таблице УПЛ.