УПЛ, 18-й тур, "Волынь" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле полтавскую "Ворсклу".

"Волынь" в 17 туре встретилась с "Черноморцем", поединок завершился вничью 0:0. Сейчас команда Виталия Кварцяного имеет 10 очков и занимает 11 строчку в турнирной таблице.

"Ворскла" в прошлом туре также сыграла вничью - 2:2 с "Динамо". Отличились Турсунов и Ребенок, а за киевлян – Сидорчук и Ярмоленко.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры считаются хозяева поля. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 1,88 к 1, на ничью - 3,40 к 1, а на победу "Ворсклы" - 3,80 к 1.

Матч 18 тура Чемпионата Украины по футболу сезона 2016/2017 "Волынь" – "Ворскла" начнется в 14.00.

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