УЕФА начала дисциплинарное расследование в отношении "Зари" из-за поведения болельщиков

05:34, 10 декабря 2016
Футбол
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УЕФА начала дисциплинарное расследование в отношении луганской "Зари" из-за поведения болельщиков на стадионе "Черноморец" в Одессе во время матча Лиги Европы против команды "Манчестер Юнайтед".

REUTERS

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В частности, "Заре" предъявлены претензии в недостаточном обеспечении безопасности во время матча, а именно - в использовании болельщиками пиротехнических средств и бросании ими посторонних предметов на поле, выходе фанатов на поле, блокировке входов и выходов на трибуны.

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Решение по делу будет принято 23 февраля.

Также, дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Бешекташем" из-за поведения болельщиков обеих команд. Как ожидается, решение будет принято 2 февраля.

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Теги: #футбол#УЕФА