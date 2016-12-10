УЕФА начала дисциплинарное расследование в отношении "Зари" из-за поведения болельщиков
05:34, 10 декабря 2016Футбол
577
УЕФА начала дисциплинарное расследование в отношении луганской "Зари" из-за поведения болельщиков на стадионе "Черноморец" в Одессе во время матча Лиги Европы против команды "Манчестер Юнайтед".
REUTERS
Об этом сообщается на сайте УЕФА.
В частности, "Заре" предъявлены претензии в недостаточном обеспечении безопасности во время матча, а именно - в использовании болельщиками пиротехнических средств и бросании ими посторонних предметов на поле, выходе фанатов на поле, блокировке входов и выходов на трибуны.
Читайте такжеУкраина в еврокубках: "Динамо" громко хлопнуло дверью, максимум от "Шахтера"
Решение по делу будет принято 23 февраля.
Также, дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Бешекташем" из-за поведения болельщиков обеих команд. Как ожидается, решение будет принято 2 февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Шахтер" в Лиге Европы