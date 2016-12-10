УЕФА начала дисциплинарное расследование в отношении "Зари" из-за поведения болельщиков

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В частности, "Заре" предъявлены претензии в недостаточном обеспечении безопасности во время матча, а именно - в использовании болельщиками пиротехнических средств и бросании ими посторонних предметов на поле, выходе фанатов на поле, блокировке входов и выходов на трибуны.

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Решение по делу будет принято 23 февраля.

Также, дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Бешекташем" из-за поведения болельщиков обеих команд. Как ожидается, решение будет принято 2 февраля.