Артем Кравец забил гол Денису Бойко в испанской Ла-Лиге (видео)

На 81-й минуте за "Гранаду" отличился Артем Кравец. А огорчил он Дениса Бойко, который играет за "Малагу", пишет LB.ua.

Игра завершилась со счетом 1:1. Гол Кравца спас его команду от поражения.

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Напомним, Кравец играет за "Гранаду" на правах аренды с лета 2016 года. Бойко также на правах аренды перешел в "Малагу" летом 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский форвард "Гранады" Артем Кравец забил свой третий гол в чемпионате Испании по футболу.