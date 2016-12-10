УЕФА внесло ряд изменений в формат Лиги чемпионов

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на УЕФА.

Матчи будут разделены на два слота по времени. В настоящее время все поединки, если не считать редкие исключения, начинаются в 21:45 по киевскому времени.

С 2018 года два поединка будут начинаться в 20:00, а еще шесть - в 22:00. При этом речь идет о групповом этапе, тогда как время начала поединков в раунде плей-офф остается под вопросом.

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Изменения коснутся и рейтинга клубов. Клуб получает 20% от коэффициента национальной ассоциации, а по новым правилам эта система будет отменена. Команды смогут зарабатывать рейтинг исключительно своими очками и не зависеть от уровня внутреннего первенства.

Также стало известно, что команды-чемпионы национальных чемпионатов, которые вылетели из квалификации Лиги чемпионов, получат возможность квалифицироваться через "Путь чемпионов" в Лигу Европы.

Ранее в этом году было решено дать первым четырем странам рейтинга УЕФА по 4 гарантированных места в групповом этапе Лиги чемпионов.