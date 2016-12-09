"Днепр" и "Олимпик" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

В Днепре завершился стартовый матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал "Олимпик" и свел матч вничью.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и на 29-й минуте воплотили свое преимущество в гол. После навеса Александру Влада со штрафного Руслан Ротань головой подрезал мяч в нижний угол ворот.

В дальнейшем днепропетровцы старались удержать победный счет, но не преуспели в этом. На 67-й минуте комнада осталась в меньшинстве, после того как второе предупреждение и автоматическое удаление заработал Сергей Кравченко. А на 85-й минуте гости сумели сравнять счет. После навеса Немчанинова Владимир Танчик головой подрезал мяч точно в дальний нижний угол ворот - 1:1.

Таким образом, на счету "Олимпика" стало 28 очков, команда по-прежнему занимает 4-е место в турнирной таблице. У "Днепра" 12 баллов и 10-е место.